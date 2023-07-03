Кто хотел устранить? Аксенов отреагировал на новость о срыве покушения

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Рита Миронова
Рита Миронова 84 0

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения

Кто хотел устранить? Аксенов отреагировал на новость о срыве покушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Завербованный украинскими спецслужбами россиянин собирался подорвать машину Сергея Аксенова.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. Он опубликовал слова благодарности в своем Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что российские службы работают слаженно и эффективно, и в дальнейшем вычислить и наказать заказчиков преступления не составит труда.

«А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации, поставленные президентом. Так и будет», — подытожил глава Крыма.

Накануне сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на Сергея Аксенова. Гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, собирался подорвать его автомобиль по заданию кураторов.

Злоумышленника задержали прямо на пути к тайнику, в котором хранилась самодельная взрывчатка. Сделать ее мужчине помогли курсы минно-взрывного и разведывательно-подрывного дела, которые он прошел во время обучения на полигоне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта и незаконный сбыт взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с задержанием завербованного агента в Крыму.

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