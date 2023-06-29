Суд признал журналиста Красильщика виновным в распространении фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор медиа-менеджеру Илье Красильщику по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Инстанция заочно избрала для него меру пресечения в виде восьми лет колонии общего режима. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании суда.

Решением судьи Красильщику также был установлен запрет на использование интренет-ресурсов сроком на четыре года. Своим решением инстанция удовлетворила требования стороны обвинения. Срок лишения свободы был назначен в соответствии с запросом прокуратуры.

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено в апреле прошлого года. Центр по противодействию экстремизму предоставил материалы, подтверждающие распространение Красильщиком фейков о российской армии. По данным следствия, он, находясь за границей, разместил на своей странице в социальной сети ложную информацию о событиях в Буче. В июле 2022 года он был объявлен в розыск.

В марте 2023 года суд заочно арестовал Красильщика на два месяца. Приговор для него вступит в силу с момента экстрадиции его на территорию России либо с момента его задержания в родной стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство юстиции РФ внесло журналиста Романа Супер* в реестр иностранных агентов.

* — признан в РФ иноагентом.