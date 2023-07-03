Президент в курсе: в Кремле прокомментировали покушение на главу Крыма Аксенова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 357 0

Песков: Путину доложили о покушении на Аксенова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Избежать трагедии удалось благодаря оперативности сотрудников ФСБ. Чиновник лично поблагодарил их за спасение жизни.

Президенту России Владимиру Путину уже доложено о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках традиционного брифинга с журналистами.

«Безусловно, президент постоянно получает доклады по делам, которые касаются главы региона», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков пожелал Аксенову силы духа. Как известно, избежать трагедии удалось благодаря оперативности сотрудников ФСБ. Чиновник лично поблагодарил их за спасение жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФСБ рассекретили личность подозреваемого в подготовке покушения на главу Крыма. Выяснилось, что он был завербован украинским спецслужбами еще в 2022 году. Они отправили его на полигон, чтобы пройти обучение по минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности.

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