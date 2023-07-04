«Что-то новое»: как нетрадиционные сексуальные увлечения вредят психике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Психолог Самбурский: нестандартные сексуальные практики могут быть опасны для психики

«Что-то новое»: как нетрадиционные сексуальные увлечения вредят психике

Фото: www.globallookpress.com / R. Tscherwitschke / CHROMORANGE

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До чего могут довести свингерство, полиамория и БДСМ?

Сексуальные предпочтения не являются показателем психического здоровья или расстройства, однако могут навредить психике. Об этом изданию Газета.ру рассказал психолог Станислав Самбурский.

Он отметил, что сексуальные увлечения могут быть разнообразными и изменчивыми, и единого стандарта «нормальности» в этой области нет. По словам эксперта, такие практики, как свингерство, полиамория и БДСМ, не являются патологическими, если участие в них добровольное и основанное на доверии, уважении и безопасности.

«Подобные сексуальные увлечения часто нужны людям для того, чтобы получить разнообразие в сексуальной жизни, попробовать что-то новое и узнать самого себя. Однако нестандартные сексуальные практики также могут быть связаны с некоторыми рисками для психического здоровья», — заявил Самбурский.

Он пояснил, что нетрадиционные сексуальные увлечения могут стать причиной стресса, стыда, вины и страха из-за социального осуждения и непонимания со стороны близких. Это в свою очередь может загнать в депрессию.

Также, по словам Самбурского, нетипичные секс-увлечения могут привести к травмам, насилию и эксплуатации в тех случаях, когда не установлены четкие границы и не определены правила согласия и безопасности.

Несмотря на то, что многим людям нетрадиционные сексуальные увлечения кажутся ненормальными, такое отношение необъективно, так как единого стандарта нормальности или ненормальности в области сексуальных увлечений нет, подчеркнул психолог. В связи с этим Самбурский посоветовал не поддаваться влиянию стереотипов, предрассудков и дезинформации, и не бояться прямо говорить партнеру о своих сексуальных фантазиях.

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