Остались без призов: как Оксана Самойлова развела своих подписчиков

Не редко розыгрыши от кумиров оказываются обманом.

Блогера и жену рэппера Джигана Оксану Самойлову обвинили в мошенничестве. Несколько подписчиков заявили, что девушка устраивала розыгрыши подарков среди покупателей своей косметики, но победительницы получили обещанные призы только после того, как в дело вмешалась наша съемочная группа.

И это, как выяснила корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова, лишь исключение из правил, ведь остальные пострадавшие так и остались без призов.