Скончалась старейшая москвичка, прожившая 107 лет

Сегодня, 3 июля, скончалась старейшая жительница Москвы Пелагея Александровна Скрипова. Ей было 107 лет.

Женщина родилась 10 октября 1915 года в Российской империи и умерла 3 июля 2023 в своей квартире на улице Саморы Машела в Москве. Об этом сообщил источник издания ИА Регнум.

Старейшая жительница Москвы появилась на свет во время Первой мировой войны. При ее жизни расстреляли царскую семью. Она была участницей Второй мировой. Пелагею Скрипову наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». При ней Юрий Гагарин полетел в космос. И она своими глазами видел распад Советского Союза. Получается, что за свою жизнь Пелагея Скрипова была гражданином трех государств.

В 2022 году департамент труда и социальной защиты мэрии Москвы сообщал, что Пелагея Скрипова является старейшей жительницей столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер продюсер фильмов «Американская история X» и «Нечто» Лоуренс Турман на 97-м году жизни.