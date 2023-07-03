Гагарина опубликовала фото с отдыха и шокировала фанатов: «Как из концлагеря»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 163 0

Певица Полина Гагарина опубликовала фото фигуры, где выглядит сильно похудевшей

Гагарина опубликовала фото с отдыха и шокировала фанатов: «Как из концлагеря»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Подписчики были удивлены тому, как стала выглядеть певица.

Певица Полина Гагарина опубликовала фото с отдыха в своем личном блоге. На нем 36-летняя артистка позирует в изумрудном купальнике.

«Долгожданный отпуск», — подписала снимок певица.

Но после публикации этой фотографии в ее комментариях начался сущий кошмар. Некоторые из фанатов были напуганы внешним видом певицы, а кто-то даже перешел на личные оскорбления.

Певица Полина Гагарина шокировала публику своей фигуройПевица Полина Гагарина шокировала публику своей фигурой. Instagram* / gagara1987

«Слишком худо и сухо. Это перебор, я считаю. Почему до сих пор некоторые думают, что это красиво? Всему должна быть мера. По мне, Вы ее превысили»;

«Полину нужно накормить! Отправите, пожалуйста, девочку в Алматы на каникулы»;

«Как из концлагеря», — написали подписчики артистки.

Но при этом в комментариях у Гагриной нашлись и те, кому ее фигура понравилась. И некоторые из подписчиков, наоборот, поддержали певицу.

«Сразу видно, что человек следит за питанием и упорно тренируется! Но это не только для внешнего вида, больше для здоровья»;

«Какие завистливые тут комментарии пишут, просто вам до такой фигуры пахать и пахать», — написали защитники певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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