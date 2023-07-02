«Мне нечего скрывать»: Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

|
Полина Долгова
Полина Долгова 531 0

Певица Полина Гагарина впервые отреагировала на новости о женатом бойфренде

«Мне нечего скрывать»: Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица была замечена на прогулке с участником своего балета. Кто он?

Весной этого года журналистам стало известно, что певица Полина Гагарина проводит личное время в компании танцора ее балета — Станислава Микова. Пару заметили гуляющими по улицам Москвы, они держались за руку, обнимались, целовались и не стеснялись проявлять страстные чувства друг к другу, а потом отправились в столичный ресторан. СМИ быстро установили личность нового возлюбленного.

Артистка долгое время не комментировала слухи. Однако на недавней пресс-конференции решила поднять эту тему и не стала подтверждать домыслы, но заявила, что журналисты могут следить за ней, сообщает издание StarHit.ru.

«Да ради Бога! Вы его получили? Пожалуйста! Я ничего не скрываю. Мне нечего скрывать», — ответила 36-летняя звезда.

Поклонники рады за знаменитость, но не до конца, ведь, как выяснилось, мужчина уже женат.

На супругу танцора в социальной сети свалился шквал вопросов, и она обратилась к подписчикам с просьбой не вмешиваться в ее семейные проблемы. Позже жена удалила совместные фото. Со страницы мужчины также исчезли вообще все публикации.

В феврале пока что еще нынешняя супруга Микова опубликовала фото, на котором ее муж запечатлен в худи с портретом Гагариной и подписала: «Конкурент». Возможно, такой язвительный поступок был в сторону артистки. Ведь шесть лет совместной работы с певицей, если опять же верить догадкам, переросли в роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды.

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.38
1.35 96.02
0.91
Без огня хворост не загорится: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

22:20
Актриса Мэг Джонсон умерла спустя четыре месяца после смерти мужа
22:06
Метр за метром — путь к свободе: как армия России освобождает Донбасс
21:53
Горькая правда: ТОП-7 признаков, что мужчина вас не любит и никогда не любил
21:37
Почему молчат власти? Европа внезапно оказалась на пороге гражданской войны
21:22
Бойцы ВС России уничтожили украинских диверсантов под Кременной
21:09
«Мне нечего скрывать»: Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

Сейчас читают

Пропавшую под Оренбургом девочку нашли мертвой: странные детали трагедии
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля
«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео