«Мне нечего скрывать»: Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

Певица была замечена на прогулке с участником своего балета. Кто он?

Весной этого года журналистам стало известно, что певица Полина Гагарина проводит личное время в компании танцора ее балета — Станислава Микова. Пару заметили гуляющими по улицам Москвы, они держались за руку, обнимались, целовались и не стеснялись проявлять страстные чувства друг к другу, а потом отправились в столичный ресторан. СМИ быстро установили личность нового возлюбленного.

Артистка долгое время не комментировала слухи. Однако на недавней пресс-конференции решила поднять эту тему и не стала подтверждать домыслы, но заявила, что журналисты могут следить за ней, сообщает издание StarHit.ru.

«Да ради Бога! Вы его получили? Пожалуйста! Я ничего не скрываю. Мне нечего скрывать», — ответила 36-летняя звезда.

Поклонники рады за знаменитость, но не до конца, ведь, как выяснилось, мужчина уже женат.

На супругу танцора в социальной сети свалился шквал вопросов, и она обратилась к подписчикам с просьбой не вмешиваться в ее семейные проблемы. Позже жена удалила совместные фото. Со страницы мужчины также исчезли вообще все публикации.

В феврале пока что еще нынешняя супруга Микова опубликовала фото, на котором ее муж запечатлен в худи с портретом Гагариной и подписала: «Конкурент». Возможно, такой язвительный поступок был в сторону артистки. Ведь шесть лет совместной работы с певицей, если опять же верить догадкам, переросли в роман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды.