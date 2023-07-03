«Было бы жаль»: в Британии не хотят разрыва дипотношений с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с Россией вызовет сожаление

«Было бы жаль»: в Британии не хотят разрыва дипотношений с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Pezzali

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Реакцию Лондона вызвали заявления российской стороны о пересмотре сотрудничества с некоторыми странами.

Разрыв дипотношений с Россией вызвал бы сожаление в Великобритании, так как они понадобятся по завершении конфликта. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Так она отреагировала на российские заявления о возможности приостановить дипломатические отношения с рядом стран, в том числе с Великобританией.

«Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», — сказала Вудворд в комментарии РИА Новости.

В конце июня сообщалось, что более десяти тысяч британцев подписали петицию с призывом проведения референдума об отмене антироссийских санкций. По мнению активистов, Лондон вмешался в украинский конфликт, ухудшив при этом жизнь самих британцев. В стране повысились цены на энергоносители и уровень безработицы, увеличились процентные ставки, выросла инфляция. Если петиция наберет более 100 тысяч подписей, то на нее должно будет отреагировать правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности России к миру, в то время как Запад стремится к эскалации конфликта.

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