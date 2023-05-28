Посол РФ в Лондоне Келин: Москва готова к миру, но Запад стремится к эскалации
Дипломат предупредил страны НАТО, до чего могут довести их действия.
Фото: www.globallookpress.com / Bettina Strenske
Россия неоднократно заявляла о готовности к миру и в рамках спецоперации по защите Донбасса не предпринимала «очень серьезных действий», однако западные политики не настроены на урегулирование конфликта. Наоборот — они занимаются только его эскалацией. Такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно, и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — отметил он в интервью BBC.
Посол указал, что продолжительность конфликта зависит от усилий по его эскалации со стороны стран НАТО, в особенности от Великобритании. Он напомнил, что Россия в 16 раз больше Украины и имеет колоссальные ресурсы.
Конфликт в Донбассе обострился в середине февраля 2022-го. Спустя несколько дней российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Уже 24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Западные страны назвали действия РФ «агрессией» и фактически объявили стране экономическую войну, начав активно поставлять оружие на Украину.
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