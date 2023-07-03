Шойгу впервые отреагировал на попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 295 0

Руководитель Минобороны России прокомментировал случившееся на тематическом селекторном совещании.

Шойгу впервые отреагировал на попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Глава Минобороны Сергей Шойгу отреагировал на события 23–25 июня, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным попытались устроить мятеж. Руководитель ведомства выразил большую благодарность личному составу за мужество и добросовестную службу в напряженной ситуации.

Что же касается самой попытки мятежа — Шойгу был максимально краток.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск», — подчеркнул глава Минобороны России.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников, фактически не допустили гражданской войны. А в память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинская оппозиция планировала напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер».

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