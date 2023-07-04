Новый закон вступит в силу через несколько месяцев.

В Петербурге вводят курортный сбор для туристов. Соответствующий закон подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, новый закон начнет своей действие 1 октября 2023 года.

«Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице. — Прим. ред.) составит на одного человека <…> 100 рублей в сутки», — подчеркивала пресс-служба губернатора Петербурга.

Известно, что первые полгода после начала действия закона будет действовать нулевая ставка. А все поступившие в бюджет деньги будут расходовать на строительные работы в городе, реконструкции зданий и благоустройство территорий. При этом в документе предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия возобновляет выдачу виз россиянам в ограниченном порядке.