В Москве простились с президентом РУТ Борисом Левиным

В Москве простились с президентом Российского университета транспорта (РУТ) Борисом Левиным. Он скончался после тяжелой болезни на 74-м году жизни.

50 лет назад окончив Московский институт инженеров транспорта, он продолжил научную карьеру. Стал доктором технических наук, профессором.

Более 20 лет возглавлял учебные заведения, которые готовили кадры для железных дорог. Под его руководством МИИТ стал одним из крупнейших вузов страны.

За плодотворную работу не раз получал государственные награды, в частности, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Почета и Александра Невского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего первого замначальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Манилова. Причиной трагедии стала продолжительная болезнь. Похоронили генерал-полковника 3 июля.