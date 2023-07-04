В Кремле отреагировали на попытку атаки беспилотников в Новой Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 652 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все вражеские летательные аппараты были уничтожены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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В Кремле отреагировали на попытку атаки беспилотников в Новой Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все вражеские летательные аппараты были уничтожены.

«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работе нашей системы защиты от подобных нападений, мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это абсолютно очевидный факт», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны России заявили о четырех сбитых беспилотниках в Новой Москве, а также об одном нейтрализованном в Одинцовском районе Подмосковья. В МИД России назвали случившееся актом терроризма.

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