Кипяток с щелочью и блендер для костей: что такое ресомация умершего и чем она опасна

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 5 465 0

Эколог Каюмов заявил о недостаточной экологичности ресомации как метода погребения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; Личный архив Асхата Каюмова; 5-tv.ru

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Так называемая ресомация (технология растворения трупов в кипятке с щелочью — Прим. ред.) не будет сильно экологичнее той же самой кремации. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил председатель Совета экоцентра Дронт Асхат Каюмов.

Накануне в Великобритании заявили, что ресомация должна применяться в целях заботы об экологии и уменьшения выбросов в атмосферу. Процесс происходит следующим образом: тело умершего помещают в камеру с щелочным раствором, температура которого достигает 180 градусов Цельсия. Там тело разлагается за несколько часов, а его останки в виде костей высушивают, измельчают и отдают родственникам.

По словам Асхата Каюмова, обработка тела щелочью не гарантирует того, что никаких выбросов не произойдет. И продукты при этом будут не менее вредными, чем при кремации.

«Тоже будет и углекислый газ, и вода, и много всяких солей. Потом эти соли высушиваются, но при высушивании все равно должны греть, все равно будет температурное воздействие, чтобы согреть, мы где-то что-то должны сжечь», — объяснил Каюмов.

По его мнению, такой способ ничуть не экологичнее, а компании, которые этим занимаются, всего лишь пытаются «надавить» на конкурентов на рынке.

Ранее 5-tv.ru писал, что «воскресшая» на своих похоронах неделю назад женщина умерла.

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