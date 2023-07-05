Русская рулетка: как не умереть от медвежатины и других «диких» деликатесов

Люди порой платят немалые деньги, чтобы отведать мясо диких животных. Как после такой трапезы не отплатить собственным здоровьем?

В Забайкальском селе Куанда 11 человек, в том числе двое детей, отравились мясом убитого медведя. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с 5-tv.ru сообщил, что жутких последствий можно было избежать, если бы охотники были внимательнее к своей добыче.

Эксперт предположил, что причина отравления может быть в скрытой в мясе инфекции — трихинеллезе. Это опасное паразитарное заражение, в котором человек занимает место «биологического тупика».

«Трихинеллез расходится по крови, попадает во все органы и ткани, и там этот возбудитель остается на всю жизнь», — предостерег эпидемиолог.

По словам Онищенко, действие инвазии предугадать сложно — она может найти себе пристанище в сердце, головном или спинном мозге, мышцах и любых других жизненно важных органах. Человек может ослепнуть, потерять рассудок или вовсе умереть.

«Поскольку все разносится кровотоком по всем органам и тканям, тут уже получается русская рулетка, поэтому клиническая картина очень разнообразная, но всегда неприятна. Вылечить нельзя, человек просто ждет своего часа», — прокомментировал собеседник.

Врач добавил, что ответственные охотники при выходе на добычу всегда берут с собой микроскоп. На мясе убитых животных они должны делать срез. По словам Онищенко, не надо быть специалистом, чтобы разглядеть пораженные участки.

«Если там находятся такие включения, то эта туша должна быть утилизована. Но в данном случае произошло то, что произошло», — подчеркнул эксперт.

Врач-эпидемиолог в заключение отметил, что в районе происшествия охота зачастую не представляет собой хобби или увлечение, а является частью жизни. Сейчас перед ветеринарами стоит сложная, но необходимая задача, — важно оценить, насколько может быть поражено поголовье скота.

Известно, что дикое животное было забито забайкальцами в начале июня. Около месяца мясо вялилось, после чего они начали потреблять его в пищу. Многие после подобной трапезы почувствовали недомогание. Примечательно, что мясо так и не было изъято, поэтому число пострадавших может вырасти.

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