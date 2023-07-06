«Серо, грязно, некрасиво»: почему стилиста пугает прическа Кати Лель

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 519 0

Селебрити-стилиста Александра Данилова пугает прическа Кати Лель

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Артистам стоит более тщательно следить за своим внешним видом.

Селебрити-стилиста Александра Данилова пугает прическа Кати Лель. Своим мнением о состоянии волос певицы мастер эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере сериала «Там, где цветет полынь».

«Я как-то одно время следил за ней (Катей Лель), пока меня не стал устрашать ее блонд и ее стрижка. Это все серо, грязно, некрасиво», — убежден Данилов.

По мнению Данилова, артист должен тщательно следить за своим внешним видом и внимательно относиться к состоянию своих волос, ногтей, зубов, а также выбирать опрятную и стильную одежду, в которой он предстает перед публикой.

«Я считаю, что артист должен быть отполирован, одет как с иголочки. Никаких нюансов, никаких точек на голове. <…> У артиста есть деньги, у артиста есть слава, у артиста есть много ресурсов. Почему нельзя сходить к нормальному стилисту? Мы не говорим, что нужно платить 100, 200, 300 тысяч. Это можно за десять тысяч сделать и выглядеть дорого», — убежден Александр Данилов.

Музыкальная карьера Кати Лель стала уже не так интересна поклонникам. В последнее время общественность обсуждает лишь эпатажные высказывания певицы, которая то убеждает, что молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой, то рассказывает об общении с пришельцами.

Ранее 5-tv.ru писал, что дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами.

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