Беременной фитнес-блогеру Анастасии Калининой поставили страшный диагноз

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Беременная фитнес-блогер Анастасия Калинина сообщила о раке третьей стадии

Беременной фитнес-блогеру Анастасии Калининой поставили страшный диагноз

Фото: фото из открытых источников

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Коварная болезнь дала знать о себе еще около двух лет назад, однако тогда медики не распознали опасные симптомы.

Фитнес-блогер Анастасия Калинина, известная мотивирующими роликами о пользе спорта и отказе от вредной пищи, шокировала подписчиков страшной новостью. Она сообщила, что на позднем сроке беременности у нее обнаружили грозное онкологическое заболевание, и сейчас она проходит тяжелое лечение.

«Полтора месяца назад у меня диагностировали саркому третьей стадии. Это самая агрессивная форма рака. Ее преимущественно находят у молодых. Как и почему она появляется, до сих пор никто не знает. Одно из предположений врачей — тот факт, что я всю жизнь прожила рядом с опасными предприятиями», — написала Калинина в соцсети.

Знаменитость уже прошла два курса химиотерапии, но предстоят новые процедуры. Калинина поблагодарила за поддержку семью и своего мужа — фитнес-блогера Михаила Фирсова, с которым они сейчас ждут рождения второго ребенка.

По словам девушки, болезнь дала знать о себе около двух лет назад, однако медики не распознали опасные симптомы. Тогда Калинина нашла у себя небольшое уплотнение в районе ребер, но врач, к которому она обратилась, сказала, что это всего лишь жировик. Более того, УЗИ трижды подтверждало ошибочный диагноз. В итоге настоящую болезнь диагностировали только на поздней стадии.

Знаменитость не опускает руки и намерена бороться с недугом. Блогер выполняет все предписания лечащих докторов и готовится к родам, которые пройдут летом.

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