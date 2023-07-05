Гвоздики, свечи и мягкие игрушки: Екатеринбург скорбит о гибели подростка от удара током

Можно ли было избежать трагедии и какое наказание ждет тех, кто не проследил за ситуацией во дворе многоэтажки.

Уголовное наказание грозит сейчас тем, кто виноват в смерти 15-летнего школьника в Екатеринбурге. Он погиб от удара током, причем под напряжением оказался обычный забор во дворе жилой многоэтажки. Старшеклассник хотел перелезть его, чтобы забрать улетевший футбольный мяч. Уже известно почему произошла трагедия. Наш корреспондент Кирилл Солодков узнал шокирующие подробности…

Гвоздики, свечи и мягкие игрушки — на место гибели пятнадцатилетнего юноши приходят его одноклассники и жители ближайших домов. Слезы на глазах даже у тех, кто не знал Ярослава лично.

Компания подростков играла в футбол. В какой-то момент мяч улетел со спортивной площадки в сторону недавно установленного киоска.

«Мяч он выпнул, а кто выпнул, тот за ним и идет, такое правило. Ну все, он выпнул, начал двор обходить, а мяч, видимо туда улетел, и он, как я понял, об этот забор взялся о железяки руками, и начал туда перелезать. Ну и все, его туда перевернуло», — вспоминает друг Ярослава Макар Мельник.

«Было много парней. Видел мальчика, который держался за голову и кричал «он не дышит». Приехала скорая и сказали «все, нет у вас больше друга», — добавляет Илья Уколов.

Пострадал и друг Ярослава, который попытался прийти на помощь — сейчас врачи борются за его жизнь в больнице. Уже первый осмотр места трагедии подтвердил — частный ларек с водой был запитан кустарным способом — от соседнего дома.

«Оборудование подключалось без согласования с нами, подключено к частному домовладению. Что касается законности подключения данного автомата: должны дать оценку компетентные органы», — пояснил первый заместитель директора «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Владелец водомата поторопился заявить, что подключение якобы производил профессиональный электрик со всеми необходимыми допусками. Электромонтера уже вызвали на допрос в Следственный комитет.

Сам водомат сейчас не работает, его опечатали следователи, в ближайшее время они установят, какие именно технические правила были нарушены при самовольном подключении.

Не исключено, что ответственность может понести и хозяин дома, который дал согласие на незаконное подключение от своего жилища. У него уже не раз возникали конфликты с соседями.

Местные жители уже готовят обращение с требованием демонтировать конструкцию, которая привела к гибели ребенка. Покупать там воду никто из местных жителей теперь точно не будет.