В Екатеринбурге горит крыша жилой многоэтажки

В Екатеринбурге крыша жилого пятиэтажного дома горит на площади 300 квадратных метров. Организована эвакуация людей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пяти подъездного пятиэтажного жилого дома», — передается в послании от ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших нет. Отмечается, что для ликвидации воспламенения включены в работу 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

Сотрудники МЧС развернули у дома оперативный штаб. Для устранения очага возгорания на кровле здания используется высотная техника, а в подъездах мчсники применяют тактическую вентиляцию.

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