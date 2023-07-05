В Екатеринбурге горит крыша жилой многоэтажки

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Полина Долгова
Полина Долгова 32 0

Пожар распространился на 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

В Екатеринбурге горит крыша жилой многоэтажки

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В Екатеринбурге крыша жилого пятиэтажного дома горит на площади 300 квадратных метров. Организована эвакуация людей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пяти подъездного пятиэтажного жилого дома», — передается в послании от ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших нет. Отмечается, что для ликвидации воспламенения включены в работу 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

Сотрудники МЧС развернули у дома оперативный штаб. Для устранения очага возгорания на кровле здания используется высотная техника, а в подъездах мчсники применяют тактическую вентиляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мощный пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде.

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