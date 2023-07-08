Певец из Туркмении Акмаль: «Учительница по географии завидовала!»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 47 0

Певец из Туркмении Акмаль Ходжаниязов в школе столкнулся с завистью учительницы по географии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам 19-летнего вокалиста, предвзятое отношение было только к нему.

Певец из Туркмении Акмаль Ходжаниязов в школе столкнулся с завистью учительницы по географии. Об этом 19-летний вокалист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru после выпускного в Крокус Сити Холле.

По словам певца, одним из его любимых школьных предметов была география. Тем не менее, с преподавательницей отношения не сложились, вследствие чего напряженная обстановка в классе не позволяла ему полностью погрузиться в предмет, поэтому Акмаль самостоятельно дома впитывал знания.

«Я недавно это только узнал от своих одноклассников: у нее было музыкальное образование, а работать она пошла географичкой. И вы понимаете, мечтала она об одном, а получилось у нее второе. А я мечтал о музыке и у меня получилось в музыке», — делится Акмаль.

По словам исполнителя, неприязнь к нему можно объяснить простой завистью, ведь столь предвзятое отношение было только к нему. Как вспоминает Акмаль, на одном из уроков преподавательница не позволила ему выйти в туалет, в результате чего между ними разгорелся конфликт.

«У нее еще цветы были. Я говорю, что сейчас прямо сюда. <….> Она меня все не выпускала, не выпускала, не выпускала. Я вот так сбросил портфель, выкинул, пошел и сам вышел. Дверь закрыл. Прихожу и снова закрываю дверь за собой. Она говорит: „Раз ты себе так позволяешь вести в моем кабинете, хотя бы дверь закрой нормально“. А я дверь закрыл, чтобы вы понимали, нормально, как обычный человек. Ей надо было просто до чего-то докопаться», — вспоминает певец.

Не справившись со своей вспыльчивостью, Акмаль с ноги ударил в дверь, потребовав объяснить учительницу, как правильно эту дверь закрывать. После этого, как вспоминает певец, он около месяца не появлялся на уроках.

Тем не менее, вокалист признается, что сейчас не держит зла на преподавательницу. Будем надеяться, что и учительница не вспоминает Акмаля плохо.

Ранее 5-tv.ru писал, что у певицы Лолиты нашелся «ментальный родственник».

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