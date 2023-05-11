Жители республики сняли собственный клип, взяв за основу композицию российской певицы. Так они поддержали участников спецоперации по защите Донбасса.

Российская певица Юта поделилась клипом, который сняли ее поклонники на Кипре. За основу они взяли песню «Zа жизнь», посвященную победе России. Ролик артистка выложила в своем Telegram-канале.

«Кипр с нами! Моя песня летит по миру!» — написала Юта.

Певица рассказала, что видео сняла инициативная патриотическая группа активистов Кипра из города Лимассол. Их поддержал координационный совет российских соотечественников Кипра и Российский центр науки и культуры на Кипре.

«Идеей создания клипа на мою песню стало желание поддержать наших ребят на передовой. Сказать им, что мы с вами — с каждым из вас — нашими сердцами», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юта посетит 30 городов России в рамках благотворительного тура. Концерты посетят ветераны, курсанты военных училищ, медики и волонтеры.