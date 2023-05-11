«Вместе — мы сила»: живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 88

Жители Кипра перепели композицию певицы Юты о победе России

«Вместе — мы сила»: живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Жители республики сняли собственный клип, взяв за основу композицию российской певицы. Так они поддержали участников спецоперации по защите Донбасса.

Российская певица Юта поделилась клипом, который сняли ее поклонники на Кипре. За основу они взяли песню «Zа жизнь», посвященную победе России. Ролик артистка выложила в своем Telegram-канале.

«Кипр с нами! Моя песня летит по миру!» — написала Юта.

Певица рассказала, что видео сняла инициативная патриотическая группа активистов Кипра из города Лимассол. Их поддержал координационный совет российских соотечественников Кипра и Российский центр науки и культуры на Кипре.

«Идеей создания клипа на мою песню стало желание поддержать наших ребят на передовой. Сказать им, что мы с вами — с каждым из вас — нашими сердцами», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юта посетит 30 городов России в рамках благотворительного тура. Концерты посетят ветераны, курсанты военных училищ, медики и волонтеры. 

Тема:
Спецоперация
11 мая
«Заключить сделку»: сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ?
10 мая
ВДВ отбили атаку ВСУ огнем из автоматов и гранатометов — видео от первого лица
10 мая
ВСУ ударили по Стаханову из РСЗО HIMARS
10 мая
«Медведь» выходит на охоту: как танки Т-80 наводят ужас на противника
10 мая
В ВСУ воюют одни сопляки: кадры из освобожденной Каменки на авдеевском направлении
10 мая
Бастрыкин заявил о гибели более пяти тысяч человек в Донбассе с 2014 года
10 мая
Швейцария может использовать российские активы для восстановления Украины
10 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в Харьковской области
10 мая
ВС РФ ликвидировали более 240 украинских боевиков на донецком направлении
10 мая
ВС РФ в воздухе и на земле продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Артемовска
+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

1:53
«Вместе — мы сила»: живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты
1:24
Хирург рассказала, при каких обстоятельствах может развязаться пупок
0:59
«Заключить сделку»: сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ?
0:47
Бородина просит остановить травлю Высоцкой: «У человека не самая легкая судьба»
0:28
Миллионы человек вышли на огненные протесты в Пакистане из-за дела экс-премьера
0:13
Проблемы с самооценкой: почему матерям нельзя оставлять младенцев одних

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
«Другой жанр»: актриса Ляпина откровенно высказалась о постельных сценах
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео