Что известно о новом гендиректоре ТАСС Андрее Кондрашове

У нового гендиректора одного из ведущих информагентств России — выдающийся послужной список.

Новым генеральным директором ТАСС стал известный тележурналист Андрей Кондрашов. Он сменил на посту Сергей Михайлова, который руководил старейшим в стране информагентством на протяжении одиннадцати лет. Нового начальника сегодня представил коллективу ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и его многолетние традиции станут основой для качественно нового этапа развития государственного информагентства. И я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей», — заметил Чернышенко.

Андрею Кондрашову 50 лет, 30 из них он работает в СМИ. За это время он прошел путь от репортера до первого заместителя генерального директора ВГТРК.