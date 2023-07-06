Что известно о новом гендиректоре ТАСС Андрее Кондрашове
Вице-премьер РФ представил работникам ТАСС нового гендиректора Андрея Кондрашова
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
У нового гендиректора одного из ведущих информагентств России — выдающийся послужной список.
Новым генеральным директором ТАСС стал известный тележурналист Андрей Кондрашов. Он сменил на посту Сергей Михайлова, который руководил старейшим в стране информагентством на протяжении одиннадцати лет. Нового начальника сегодня представил коллективу ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и его многолетние традиции станут основой для качественно нового этапа развития государственного информагентства. И я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей», — заметил Чернышенко.
Андрею Кондрашову 50 лет, 30 из них он работает в СМИ. За это время он прошел путь от репортера до первого заместителя генерального директора ВГТРК.
Читайте также
73%
0.79 98.41
0.67
Нашли ошибку?