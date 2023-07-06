Что известно о новом гендиректоре ТАСС Андрее Кондрашове

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Вице-премьер РФ представил работникам ТАСС нового гендиректора Андрея Кондрашова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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У нового гендиректора одного из ведущих информагентств России — выдающийся послужной список.

Новым генеральным директором ТАСС стал известный тележурналист Андрей Кондрашов. Он сменил на посту Сергей Михайлова, который руководил старейшим в стране информагентством на протяжении одиннадцати лет. Нового начальника сегодня представил коллективу ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и его многолетние традиции станут основой для качественно нового этапа развития государственного информагентства. И я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей», — заметил Чернышенко.

Андрею Кондрашову 50 лет, 30 из них он работает в СМИ. За это время он прошел путь от репортера до первого заместителя генерального директора ВГТРК.

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