В результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева пострадали два человека

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79 0

По данным украинских СМИ, на месте произошел второй взрыв.

В результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева пострадали два человека

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Kovalyovukrinform

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В Генпрокуратуре Украины рассказали, что в результате прогремевшего в здании Шевченковского райсуда в Киеве взрыва пострадали, по меньшей мере, два человека. В сообщении ведомства отмечается, что данные предварительные.

Украинские Telegram-каналы сообщают, что раненные были погружены в карету скорой помощи на носилках. Также местные СМИ пишут, что в районе 19:00 в Шевченковском суде прозвучал еще один хлопок.

Ранее, по информации украинских изданий, стало известно, что в суде Киева произошла перестрелка. По одной из версий, в зале суда шло заседание по делу о теракте. Подозреваемый якобы взорвал несколько гранат и взял в заложники конвоира, а после открыл огонь из оружия, которое выхватил у заложника из рук.

Полиция Незалежной подтвердила сообщения. В правоохранительных органах сообщили, что на место были направлены сотрудники спецназа, работники следственных органов, а также взрывотехники и кинологи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бердянске прозвучала серия взрывов.

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