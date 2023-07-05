В Бердянске прозвучала серия взрывов, ВСУ попытались ударить по городу
В ответ на атаку террористов сработала система ПВО. Что еще известно?
Фото: Минобороны РФ
В Бердянске прозвучала серия взрывов, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались ударить по городу. Об этом сообщили местные власти.
В городе в ответ на атаку сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что террористы выпустили в направлении города ракету, она была сбита над морем. Пострадавших и повреждений в результате нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима больше часа вели обстрел белгородского города Валуйки. Российские силы сбили на подлете три цели и один беспилотник.
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