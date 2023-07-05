В районе Макеевки из-за обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 44 0

Удар украинских боевиков оставил населенный пункт неподалеку от Макеевки без света.

В районе Макеевки из-за обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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ВСУ обстреляли Макеевку, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий. По предварительной информации, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

«Фиксируется попадание по нефтебазе в поселке Лесном. На место уже прибыли пожарные, но площадь возгорания достаточно большая», — сообщил корреспондент.

В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров.

Он также написал, что жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии. Сотрудники МЧС выехали на ликвидацию пожара.

Подробностей о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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