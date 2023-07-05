Экс-участница группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на размер пенсии

Певица несколько раз пыталась получить звание «Заслуженная артистка», чтобы получать больше, но у нее не получилось.

Певица Наталия Гулькина пожаловалась, что ей приходится работать на пенсии. Об этом 59-летняя экс-солистка группы «Мираж» заявила в интервью изданию aif.ru.

По словам знаменитости, она получает социальную выплату в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Артистка заявила, что на эти деньги невозможно прожить. Также она уточнила, что, если бы была заслуженной артисткой, то получала бы около 45 тысяч рублей. Певица неоднократно пыталась получить этот статус, но не получилось.

«Заслуженная артистка дополнительно 30 тысяч получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла», — рассказала артистка.

Прежде исполнительница хита «Королева диско» поделилась ситуацией из жизни, когда на нее напали фанаты и чуть ли не оставили без волос. К слову, женщина до сих пор собирает аншлаги на своих концертах и даже еще мечтает о том, что снова выйдет замуж. Ведь ее сердце свободно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гулькина рассказала о происшествиях на концертах.