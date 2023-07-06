«Я глубоко опечален»: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Роберт Де Ниро поблагодарил всех, кто выразил соболезнования по поводу смерти внука

«Я глубоко опечален»: Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexandra Fechete

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Актер поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.

Американский актер Роберт Де Ниро в свои 79 лет обладает не только блестящими ролями в кино, но и большой семьей. У звезды Голливуда семеро детей, причем его младшая наследница родилась в 2023 году.

Однако недавно в семейный клан пришло горе: умер внук Лео, которому было всего 19 лет. О смерти сообщила его мать Дрена Де Ниро. Она приходится звезде фильма «Крестный отец» старшей наследницей.

Роберт Де Ниро удочерил ее в первом браке от Дайэннон Эбботт. Как отмечает издание dni.ru, сам артист не сразу дал реакцию общественности на трагическую новость, однако позже поблагодарил поклонников, которые выразили ему соболезнования.

Знаменитость подчеркнул, что глубоко опечален вестью о кончине любимого внука, Меж тем, он не стал делать публичных заявлений лично, а передал слова через своего представителя.

По последним данным, юноша лег спать и не проснулся. Точная причина смерти устанавливается.

В этому году у звезды фильма «Таксист» родилась дочь Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен, этот ребенок стал седьмым для мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер впервые появился на публике с новой возлюбленной.

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