На Пятом канале акция «День добрых дел» для Степана из Петербурга

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Сейчас настало время решающей битвы за жизнь парня.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня на Пятом канале День добрых дел и наш герой — Степа из Санкт-Петербурга. У парня — тяжелая форма врожденного порока сердца, и к сожалению, с каждым днем его состояние становится только хуже — всему виной дважды перенесенный коронавирус. Помочь может очередная операция, коих в жизни Степы было уже много. Первую он перенес в возрасте девяти месяцев. Теперь настало время решающей битвы за жизнь парня. Операция — в октябре. До этого времени родителям мальчика нужно найти 2,5 миллиона рублей. Помочь можем мы с вами — достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране.

Степа играет черными, его брат — белыми. И в этой партии сильнее оказываются именно черные.

«Он меня старше, у него опыта побольше. Он много играл в шахматы», — говорит брат мальчика.

Второй юношеский разряд по шахматам и умение просчитывать на несколько ходов вперед — это результат в том числе и ограничений по здоровью. Степе долго нельзя было не то, что бегать — быстро ходить. И волноваться. Поэтому сидел, играл, думал. Даже, когда все шло не по плану.

«Перестраиваюсь так, чтобы противник не понял, что у меня что-то пошло, не так и продолжаю играть в том режиме, в котором я играл», — говорит Степан.

Пошло не так у Степы с самого рождения — аритмия чуть не вывела из строя маленькую сердечную мышцу, в девять месяцев малыша срочно прооперировали в Германии.

«Доктора в Берлине как раз пытались сделать пластику, чтобы клапан хорошо работал, и как-то подтянуть его на место. Но после операции они сказали, что, к сожалению, не вышло, потому что ребенок очень маленький», — рассказывает Ольга Жегина, мама Степана.

Дальше восемь лет хождения по краю и спасительная операция в США у уникального специалиста Педро Дель Нидо — скальпелем он делает то, на что не решаются большинство кардиохирургов планеты. Прогулки по Бостону, экскурсия в Нью-Йорк — магнитики оттуда до сих пор на самом видном месте. После этого Степа рос как обычный мальчик. О том, что жизнь висела на волоске — узнал гораздо позже, когда первый раз спросил родителей, откуда такой шрам на груди… Ударом для всей семьи стало очередное плановое обследование.

«Мы провели мониторинг, отвезли результаты на расшифровку и мне уже доктор позвонила на работу, и сказала — срочно приезжайте, у вашего ребенка очень плохой холдер, у вас там идет фибрилляция, трепетание», — рассказывает мама молодого человека.

Почему сердце снова перестало работать как надо, врачи точно не знают. Возможно, повлиял COVID-19, которым Степан переболел дважды.

«Разрушаются клетки-кардиомиоциты, и потом там образуется соединительная ткань, благодаря которой случайные импульсы, которые возникают и которые вызывают мерцание и трепетание предсердий, они не проходят», — объясняет врач-педиатр Оксана Болуева.

Нужна новая операция. Она называется «лабиринт» — Степе, по сути, закроют лишние выходы для импульсов, оставив только один, как в настоящем лабиринте. И снова за дело готов взяться тот самый американский специалист. Вопрос в деньгах — не хватает 2 500 000 рублей.

«К сожалению, такие суммы сейчас на лечение неподъемные, что ничего не остается, как вот просить, конечно, людей, помочь», — рассказал Григорий, отец Степана.

В этом году Степа окончил 9-й класс, без троек. В будущем хочет поступать в Горный университет — очень уж нравится химия. Пока нагрузки даются тяжело. Если бы не препараты против аритмии — сердце могло бы остановиться в любую минуту.

Операция назначена на начало октября. Времени, чтобы найти нужную сумму, очень мало. Ведь еще предстоит путешествие в Казахстан, за визой. По-другому в Америку сейчас не попасть.

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