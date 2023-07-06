«Все мы немного Бритни»: Бородина пустилась в пляс в подражание Спирс
Ксения Бородина сравнила себя с Бритни Спирс с помощью видео с танцами
Фото: www.globallookpress.com / Kseniya Borodina
Покусилась ли дива таким образом на этот своеобразный феномен?
Телеведущая Ксения Бородина решила сравнить себя с певицей Бритни Спирс, опубликовав в социальных сетях видео с танцами перед зеркалом.
«Все мы немного Бритни», — подписала она ролик.
На кадрах можно увидеть, что звезда находится у рядов одежды на вешалках. Одетая в красные топ и юбку, Бородина на видео двигается под музыку, отдавая своебразную дань роликам Спирс, которые та публикует чуть ли не на ежедневной основе.
Бородина решила устроить танцы в стиле Спирс.
Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс в последнее время пугает своих фанатов вызывающим поведением. Вокруг звезды распространяется много слухов.
Фанаты уверены, что у знаменитости есть психологические проблемы со здоровьем. Однако бывший муж артистки Кевин Федерлайн считает, что причиной такого поведения у певицы является зависимость от наркотических средств.
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