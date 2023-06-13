Бывший муж Бритни Спирс обвинил ее в пристрастии к наркотикам: «Это так ужасно»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Бывший муж Бритни Спирс обвинил ее в пристрастии к наркотикам

Бывший муж Бритни Спирс обвинил ее в пристрастии к наркотикам: «Это так ужасно»

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

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Экс-супруг певицы говорит, что переживает за нее, поскольку она мать его сыновей. Что на самом деле происходит со знаменитостью?

Певица Бритни Спирс в последнее время пугает своих фанатов вызывающим поведением. Вокруг звезды распространяется много слухов. Фанаты уверены, что у знаменитости есть психологические проблемы со здоровьем. Однако бывший муж артистки Кевин Федерлайн считает, что причиной такого поведения у певицы является зависимость от наркотических средств.

«Я боюсь, я молюсь, чтобы кто-нибудь заговорил об этом, чтобы она очнулась. Это так ужасно. Она мать моих мальчиков», — заявил бывший супруг Бритни Спирс. Его цитирует издание Daily Mail.

Родственники и близкие певицы также обеспокоены ее поведением. Они согласны с мнением экс-супруга певицы и считают, что та снова подсела на наркотики.

При этом, как пишет Page Six, адвокат Бритни Спирс опроверг эту информацию, назвав ее слухами и клеветой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в жизни Бритни Спирс назрел новый скандал.

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