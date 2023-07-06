«Незачем терпеть»: Алсу опубликовала загадочный пост на фоне слухов о разводе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 630 0

Певица Алсу косвенно подтвердила разрыв с любимым мужчиной

«Незачем терпеть»: Алсу опубликовала загадочный пост на фоне слухов о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Подписчики вовсю поддерживают знаменитость в непростое для нее время.

Певица Алсу переживает непростой период на фоне предполагаемого расставания с мужем Яном Абрамовым. Слухи об этом распускают многие фанаты звезды, обвиняя ее супруга в изменах.

Подобная информация уже не раз появлялась в сети, однако все 17 лет пара оставалась вместе. Но на этот раз терпение знаменитости точно лопнуло, полагают подписчики.

Яблоком раздора предположительно стала модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Именно в связи с ней уличают супруга артистки.

Однако ни одна из сторон «любовного треугольника» слухи не подтвердила. Но вот последние посты Алсу звучат очень двусмысленно. Так, накануне знаменитость вдалась в философские рассуждения о жизни и дала понять, что в своей она открыла новую страницу.

«У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда понимаешь, что жизнь всего одна», — написала артистка.

Подписчики восприняли слова Алсу как намек на расставание с Абрамовым и одобрили ее решение.

«Наконец и вы поняли? Правильно, незачем это терпеть»;

«Почему-то грустные глаза»;

«Так и есть! И правильно, что вы шагнули в новое»;

«Алсу, вы такая красотка и правильно сделали, что вспомнили про свою единственную жизнь!» — прокомментировали фолловеры.

Алсу и Ян Абрамовы поженились в 2006 году, примерно за год до этого молодых людей познакомила подруга артистки, певица Ариана. Пара сыграла одну из самых громких свадеб нулевых, гостями на которой был едва ли не весь российский бомонд.

Наряды невесты потом еще долго обсуждались в СМИ, как и прогнозы на счастье влюбленных. Без малого супруги вместе уже почти 20 лет.

От этих отношений на свет появились дочери Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль, которого, в отличие от старших детей, звезда никогда не показывает в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Алсу относится к своему возрасту.

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