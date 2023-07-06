Их не узнать: всплыли кадры с лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 480 0

Появились фото Ирины Дубцовой и Прохора Шаляпина до пластики и без фотошопа

Их не узнать: всплыли кадры с лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Мы привыкли видеть знаменитостей на сцене гламурными и ухоженными, однако многие из них такими не рождаются, а становятся. Что известно о «темном прошлом» Прохора и Ирины?

Исполнители Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова были знакомы задолго до появления в светской тусовке. Мало кто знает, но они земляки и знают друг друга с тех пор, когда любитель приударить за пожилыми женщинами был Андреем Захаренковым.

Дубцова родилась в Волгограде в 1982 году, а спустя полтора года на свет в том же городе появлялся и Андрей. Судьба свела их в юности — уже в 1991-м они вместе пели в группе «Джем».

Как тогда, 30 лет назад, выглядели будущие звезды шоу-бизнеса, показало издание dni.ru. На архивных снимках Шаляпина и Дубцову практически не узнать — они молодые, не «подправленные» фотошопом или пластическими хирургами.

Тогда они беззаботно плавали в Волге и могли только мечтать об изменениях во внешности. Знакомые думали, что в будущем Прохор и Ирина поженятся — слишком хорошо они ладили и смотрелись вместе. Однако у судьбы, как видно, были другие планы.

Известно, что певица обращались к пластике для увеличения груди, также она сделала себе губы и смоделировала скулы и слезную борозду. Создать четкие контуры и красивый овал в ее ситуации помогло 3D-моделирование.

Шаляпин, в свою очередь, на пути к идеальной внешности сделал себе зубы, убрал лишний жир из лица, поставил мезонити и изменил форму носа, уменьшив его.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоген Солнцев раскрыл детали отношений с 83-летней невестой.

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