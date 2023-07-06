Почему варенье не так полезно, как об этом говорят?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Диетолог Гридина: варенье может быть вредным из-за содержащихся веществ

Почему варенье не так полезно, как об этом говорят?

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Любители сладенького порой съедают целые банки лакомства. Но какие «побочки» могут проявиться?

Варенье считается полезным продуктом, однако на самом деле длительная термическая обработка фруктов или ягод попросту устраняет их полезность. Об этом порталу Газета.ру рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«После варки в варенье практически не остается витаминов. Соответственно, варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», — пояснила специалист.

Кроме того, по словам эксперта, вред варенья состоит еще и в большом содержании сахара в составе продукта. Так, варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.

«Для людей с проблемами ЖКТ, поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением варенье противопоказано. Кроме того, при повышенной кислотности желудка варенье из определенных ингредиентов, например, из цитрусов, ананасов и клубники может повышать кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвам», — добавила Гридина.

Однако врач отметила, что есть фрукты и ягоды, которые делают варенье более полезным. Например, варенье из айвы благоприятно воздействует на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы способно немного восполнить недостаток витамина С.

«Также варенье помогает при повышенной температуре. Однако относится это только к варенью из малины. Дело в том, что в нем содержится салициловая кислота, которая также входит в состав средств против гриппа и простуды», — заключила диетолог.

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