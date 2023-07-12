«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену

По признанию певицы, сложнее всего даются первые 20 секунд, проведенные перед публикой.

Настя Крайнова переживает перед выходом на сцену. Почему спустя 20 лет музыкальной карьеры она по-прежнему нервничает перед выступлением, певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

Как признается Крайнова, многие знакомые и приятели певицы иронизирует над ней из-за того, что она, имея за плечами огромный музыкальный опыт, до сих пор нервничает перед выходом на сцену.

«У меня все время такой мандраж. Мне сейчас через буквально час выходить на сцену, а у меня уже панический страх, у меня все трясется: не забыть хореографию, не забыть слова», — признается певица.

По мнению Крайновой, тот артист, который перестает волноваться перед выходом к зрителям и переживать за само выступление, уже не является артистом. Как рассказывает певица, самые сложные — первые 20 секунд, проведенные перед публикой.

«После сцена моя. Я уже понимаю, что я вижу зрителей, я уже сама отдаю энергию, сама получаю от зрителей энергию. И уже тут все проходит», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова рассказала о том, как с нее сползли колготки на сцене.