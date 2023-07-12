«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 098 0

Настя Крайнова до сих пор переживает перед выходом на сцену

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По признанию певицы, сложнее всего даются первые 20 секунд, проведенные перед публикой.

Настя Крайнова переживает перед выходом на сцену. Почему спустя 20 лет музыкальной карьеры она по-прежнему нервничает перед выступлением, певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

Как признается Крайнова, многие знакомые и приятели певицы иронизирует над ней из-за того, что она, имея за плечами огромный музыкальный опыт, до сих пор нервничает перед выходом на сцену.

«У меня все время такой мандраж. Мне сейчас через буквально час выходить на сцену, а у меня уже панический страх, у меня все трясется: не забыть хореографию, не забыть слова», — признается певица.

По мнению Крайновой, тот артист, который перестает волноваться перед выходом к зрителям и переживать за само выступление, уже не является артистом. Как рассказывает певица, самые сложные — первые 20 секунд, проведенные перед публикой.

«После сцена моя. Я уже понимаю, что я вижу зрителей, я уже сама отдаю энергию, сама получаю от зрителей энергию. И уже тут все проходит», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова рассказала о том, как с нее сползли колготки на сцене.

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«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену

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