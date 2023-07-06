«Значительная доля спекуляции»: Песков отреагировал на колебания курсов валют

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Песков: в таких повышениях курсов валют есть значительная доля спекуляции

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

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В четверг, 6 июля, евро поднялся до 102 рублей, а доллар — 93 рублей. Что об этом думают в Кремле?

В Кремле следят за колебанием курсов валют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами напомнил, что такое уже происходило прежде — несколько лет назад.

«В таких повышениях есть значительная доля спекуляции, более подробные комментарии сегодня давали на форуме в Санкт-Петербурге. Стоит добавить, что макроэкономические показатели лучше ожидаемых», — отметил Песков.

В четверг, 6 июля, курс евро вырос до 102 рублей. Валюта в ходе торгов показала такое значение впервые с 28 марта 2022 года. Также рекордное значение показал доллар, поднявшись выше 93 рублей. Дорожал и китайский юань — 12,86 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, курс рубля связан с динамикой внешней торговли, которая и определяет движение валюты.

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