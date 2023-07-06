Катамаран с пассажирами перевернулся на Байкале, есть пропавшие без вести

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 70 0

На месте работает спасательный отряд.

Катамаран с пассажирами перевернулся на Байкале, есть пропавшие без вести

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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На Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Точное число пассажиров уточняется, однако, как сообщает источник 5-tv.ru, по меньшей мере, четверо пропали без вести.

По данным собеседника, еще четверым удалось самостоятельно выбраться из воды на берег. Предполагается, что остальные тоже могли спастись, просто вышли на берег в другом месте, дальше по течению.

На месте работает спасательный отряд. Точное количество пропавших пока не известно, списки составляет МЧС. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кого не хватает.

Днем ранее, 5 июля, прогулочный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле. Около 100 человек были эвакуированы. Сообщалось о трех пострадавших. Судно серьезных повреждений не получило — трещин и пробоев при осмотре обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире парализованного мужчины в Москве взорвался телевизор.

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