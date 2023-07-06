«Остров тепла»: москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Вильфанд: в ночь на 7 июля в Москве ожидается так называемый остров тепла
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности.
В Москве сегодня самый жаркий день в этом году: воздух прогрелся на 27,7 градуса. Пассажирам метро раздают воду, объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности, также ожидаются ливни и грозы.
Однако ближайшей ночью в столице ожидается опасное явление — «остров тепла». При нем стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло, цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда агентство «Москва».
И в Петербурге сегодня — всплеск жары, но только на один день дожди на паузе. Солнце и 26 градусов, однако, уже ночью к городу подойдет атмосферный фронт с грозами и похолоданием.
А вот в Сочи аномальные 37 градусов, уровень ультрафиолета зашкаливает. МЧС предупреждает, что днем находиться на солнце просто опасно.
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