«Остров тепла»: москвичей предупредили об опасном погодном явлении

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Вильфанд: в ночь на 7 июля в Москве ожидается так называемый остров тепла

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Погода

В городе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

В Москве сегодня самый жаркий день в этом году: воздух прогрелся на 27,7 градуса. Пассажирам метро раздают воду, объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности, также ожидаются ливни и грозы.

Однако ближайшей ночью в столице ожидается опасное явление — «остров тепла». При нем стены высотных домов будут отдавать накопленное за день тепло, цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда агентство «Москва».

И в Петербурге сегодня — всплеск жары, но только на один день дожди на паузе. Солнце и 26 градусов, однако, уже ночью к городу подойдет атмосферный фронт с грозами и похолоданием.

А вот в Сочи аномальные 37 градусов, уровень ультрафиолета зашкаливает. МЧС предупреждает, что днем находиться на солнце просто опасно.

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