Умер актер Липецкого драматического театра Игорь Коробов

На 61-м году жизни скончался актер Липецкого Драматического театра на Соколе Игорь Коробов. Печальное известие сообщили на странице театра во ВКонтакте.

«Уход такого талантливого артиста является невосполнимой утратой для всей театральной жизни области. Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством», — сказано в сообщении.

В театре также отметили, что запомнят артиста как доброго и открытого, отзывчивого к коллегам и зрителям, готового всегда помочь и поддержать. Прощание с актером состоится в пятницу, 7 июля, в родном ему театре. Отпевание пройдет в Покровском храме.

Игорь Коробов окончил тамбовский филиал Московского государственного института культуры, в липецкий драмтеатр он устроился работать в 2003 году. Уже спустя год критики назвали «огромной удачей» его роль Джорджа Пигдена в комедии «№ 13». Кроме того, Коробов не раз награждался областными властями и министерством культуры РФ.

Помимо театра Коробов известен по ролям в фильмах «Парижане, «Жила-была одна баба».

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