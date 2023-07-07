«Точно знаю, кому небезразлична»: Лолита ответила на слухи о своей смерти

Певица не стала обижаться на горе-выдумщиков и отреагировала на ситуацию с юмором.

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее «похоронили». Случилось это в Германии, где и распространили жуткие слухи. В своем Telegram-канале она добавила, что после возникшей ситуации поняла, кому она важна и кто будет переживать за нее в случае чего, а кому безразлична.

«Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла. Но появилось оно странным образом только в Германии. Все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует — я точно знаю, кому я небезразлична», − сказала Милявская.

Помимо этого она предупредила интернет-пользователей, чтобы они не велись на мошенников, не реагировали на просьбы финансово помочь. При этом, возвращаясь к слухам о смерти, еще несколько лет назад артистка и сама стала задумываться о смерти. И чтобы заранее уберечь родных от лишних трат, призналась — желает, что ее тело было кремировано, а прах развеян в трех частях.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Лолита Милявская показала зрителям пятую точку в ультракоротком платье.