Очередной позор: Джо Байден отпинал трибуну во время выступления

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Байден начал бить ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине

Очередной позор: Джо Байден отпинал трибуну во время выступления

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Американский политик в очередной раз продемонстрировал всему миру свою неадекватность.

Президент США Джо Байден вновь рассмешил публику. На этот раз во время выступления в Южной Каролине. Там он внезапно стал бить ногой по трибуне. Видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.

На видео видно, как глава государства сначала несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — попытался оправдаться Байден.

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К слову, далеко не впервые самый старый президент США вызывает недоумение своими заявлениями и поведением. Ранее он говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, пытался пожать руку невидимому собеседнику, не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил помощников помочь в поисках выхода из помещения. Но он все еще планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Джо Байден «столкнулся» с вертолетом.

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