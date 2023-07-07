В Бурятии нашли всех туристов, пропавших накануне во время сплава на катамаране

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 117 0

Что случилось с людьми и как они себя чувствуют?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Knyazev; ГУ МЧС по Бурятии

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Спасатели нашли всех туристов, пропавших во время сплава на катамаране по Байкалу. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, все живы, их унесло вниз по реке Снежной. Уточняется, что туристы находились в жилетах.

При этом, по информации МЧС, спасатели еще продолжают поиски мужчины и женщины в сложном горном рельефе местности.

Днем ранее, 6 июля, стало известно, что на Байкале в районе населенного пункта Выдрино перевернулся катамаран с людьми. Сотрудники МЧС опрашивали очевидцев и местных жителей, чтобы установить, кто пропал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух из пяти пропавших на Байкале туристов нашли живыми после того как они выпустили сигнальную ракету.

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