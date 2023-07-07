Места есть: где еще можно отдохнуть в Краснодарском крае

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Корреспондент «Известий» Богат рассказал про отдых в Краснодарском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa; 5-tv.ru

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Где россияне еще могут занять место под солнцем?

Сезон отпусков в самом разгаре, и на Крымском мосту в сторону полуострова вновь образовался затор. Пока он не превышает трех километров, и, чтобы его преодолеть, придется постоять около часа.

Наплыв отдыхающих — и на побережье Краснодарского края. Но места на пляжах пока еще есть — где именно, узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бюджетно отдохнуть летом.

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