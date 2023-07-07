Глава Самарской области выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на заводе «Промсинтез»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 32 0

Губернатор региона прокомментировал случившееся.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким погибших при мощном взрыве на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске.

В разговоре с 5-tv.ru он уточнил, что находится на связи с МЧС и другими правоохранительными ведомствами. По его словам, в настоящее время по факту ЧП ведутся следственные действия. Поэтому о точных причинах взрыва говорить рано.

«Также дал необходимые поручения социальному блоку правительства. На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких», — добавил Азаров.

В пятницу, 7 июля, мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области могли стать ремонтные работы.

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