Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе под Самарой
На месте работают следователи — они установят полную хронологию событий.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В пятницу, 7 июля, мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.
На месте работают правоохранительные службы. Следователи выясняют точные причины случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким погибших при мощном взрыве на территории завода «Промсинтез».
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