Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе под Самарой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 15 0

На месте работают следователи — они установят полную хронологию событий.

Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе под Самарой

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В пятницу, 7 июля, мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.

На месте работают правоохранительные службы. Следователи выясняют точные причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким погибших при мощном взрыве на территории завода «Промсинтез».

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