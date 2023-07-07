Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе под Самарой

Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В пятницу, 7 июля, мощный взрыв произошел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске, расположенном в Самарской области. Предварительно, скончались от последствий взрыва шесть человек. Еще двое получили травмы и ранения различной степени тяжести.

На месте работают правоохранительные службы. Следователи выясняют точные причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким погибших при мощном взрыве на территории завода «Промсинтез».