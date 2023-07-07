Ему продали — он умер: раскрыта причина смерти внука Роберта Де Ниро
Внук Роберта Де Ниро умер после покупки таблеток с фентанилом
Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo
Молодому человеку было всего 19 лет. Мог ли кто-то его спасти?
Внук голливудской звезды Роберта Де Ниро — 19-летний Леандро Де Ниро Родригес — умер не по неизвестной причине. Как утверждает мама покойного, все произошло после того, как юноша приобрел таблетки с фентанилом — опасным, мощным опиоидным анальгетиком.
«Кто-то продал ему таблетки с фенталином. И они знали, что там есть фенталин, однако продали их ему. Эти люди все еще продают их, и кто-то по-прежнему покупает у них эту гадость. А моего сына больше нет, и это навсегда», — цитирует женщину Sky News.
Леандро Де Ниро только начинал свой путь в большой шоу-бизнес. Он успел сняться в нескольких эпизодических ролях. В частности, в нашумевшем кинофильме «Звезда родилась».
79-летний дедушка молодого человека — Роберт Де Ниро — поблагодарил всех, кто выразил соболезнования его семье. При этом попросил дать возможность пережить горе тихо и не требовать от него комментариев.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти единственного сына пожилой Людмилы Хитяевой. Звезда очень тяжело переживает утрату.
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