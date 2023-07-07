Андрей Аршавин живет с мамой в свои 42 года: «Поселился у меня»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Андрей Аршавин живет с мамой в свои 42 года

Андрей Аршавин живет с мамой в свои 42 года: «Поселился у меня»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Футболист пытался создать семью с Юлией Барановской и Алисой Казьминой. Но эти союзы успехом не увенчались. Почему сейчас спортсмен делит одну крышу над головой с родительницей?

Российскому футболисту Андрею Аршавину 42 года. За его плечами союз с Юлией Барановской и брак с Алисой Казьминой. По ее мнению мамы знаменитого спортсмена, ему пока еще не довелось встретить ту самую женщину, которая смогла бы разделить с ним не только радость, но и горе.

«Личная жизнь Андрея не способствовала продвижению карьеры. Если бы рядом с ним были другие женщины, которых интересовали бы не только деньги, возможно, он добился бы больших успехов», — сказала Татьяна Аршавина в интервью шоу «Команда» c Татьяной Навкой на KION.

По ее мнению, некоторые спутницы Аршавина носили «корону на голове», которая порой даже «провода задевала».

«После того, как он вернулся из Казахстана, он поселился жить у меня. Не вернулся в семью, просто невозможно было туда вернуться. И до сих пор живем вместе, нам не просто так дано это время. Это время нам дано, чтобы прийти в себя после всех приключений», — призналась Татьяна.

Сам Аршавин, в свою очередь, отметил, что о прошлых отношениях не жалеет.

«Женщины были те, которых я выбирал сам. Все сложилось так, как сложилось», — добавил спортсмен.

Союз футболиста с Юлией Барановской продлился девять лет. Телеведущая родила ему троих детей: Артема, Арсения и Яну. С журналисткой Алисой Казьминой узами брака Аршавин связал себя в 2016 году. За это время у них появилась дочь Есения. Но и этому союзу не суждено было продлиться долго. В 2019 году пара рассталась.

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