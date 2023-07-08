Опять оговорился: Байден призвал помочь России достичь требований НАТО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Байден опять оговорился и призвал помочь России достичь требований НАТО

Опять оговорился: Байден призвал помочь России достичь требований НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Американский лидер то и дело путает слова в ходе публичных выступлений.

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. В ходе интервью телеканалу CNN он снова перепутал Россию и Украину.

Американский лидер отвечал на вопрос журналиста о перспективах вступления Киева в НАТО. Отвечая на него, Байден заявил, что США должны предложить России путь для достижения соответствия требованиям Североатлантического альянса.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России, извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал Байден.

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Накануне президент США вызвал бурю эмоций у слушателей во время пресс-конференции. Он заставил смеяться весь зал своими разборками с микрофоном, который то и дело подводил его. Сам Байден в этот момент с удивленным лицом смотрел на устройство и пытался с ним справиться.

Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США. Ему 80 лет. Американский лидер довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи. Например, как рассказывал недавно 5-tv.ru, он зачем-то отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине.

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