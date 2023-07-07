По зову сердца: раненый боец женился на невесте в военном госпитале Бурденко

Супруга российского солдата рассказала, что знакомство с будущим мужем произошло лишь год назад. Но этого времени паре хватило, чтобы понять — они созданы друг для друга!

В военном госпитале имени Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания молодой семьи участника спецоперации со своей возлюбленной. Трогательные кадры счастливого дня пары опубликовало Минобороны России.

«Девушка военнослужащего, узнав о полученном своим возлюбленным ранении незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожены подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке. Представители органов записи актов гражданского состояния провели церемонию бракосочетания молодоженов прямо на территории госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона представители Дворца бракосочетания соблюли все требования российского законодательства и вручили молодым первый документ, свидетельство о регистрации брака», — сообщили в ведомстве.

Среди приглашенных на мероприятии присутствовали боевые товарищи солдата, врачи и медсестры, руководство госпиталя. От губернатора Подмосковья новой семье вручили поздравительный адрес.

Как рассказал раненый военнослужащий, в своей уже жене он увидел заботу, внимание, поддержку и опору. Его супруга в свою очередь призналась, что они познакомились лишь год назад. Но за это небольшое время поняли — созданы друг для друга!

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