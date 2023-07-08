Смертельный симбиоз: почему нельзя копировать стиль и образ жизни умершего человека

Возможно ли присоединиться к фантому через внешний вид? И какие могут быть последствия?

Копирование стиля и образа жизни умершего человека может быть крайне опасно для живого. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила психолог и таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, подобными действиями происходит «присоединение к фантому», и облик живого человека начнет перенимать настроения, духовное и душевное состояние мертвого, которого пытаются скопировать. И это, конечно, не пройдет бесследно.

«Скажем так, что что-то очень негативное можно зачерпнуть. У каждого человека своя жизнь. Каждый человек пришел со своей кармой, и его душа пришла со своими задачами», — объяснила Абравитова.

Прикручивая свою жизнь к другому человеку, мы создаем так называемый симбиоз кармических течений. Для этого нужно найти того, кто будет подходить нам и создаст гармонию.

«Всегда есть опасность, что есть такие вот темные стороны луны, о которых вы не знаете, потому что жизнь человека не бывает какой-то супер сказочной. Там каждому отмерены и трагедии, и переживания, и несчастья», — отметила таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон снова скопировала образ умершей Дианы.